Патриотический митинг-концерт в Уфе собрал более 20 тыс. человек

фото: «Башинформ» // Валерий Шахов

В Уфе более 20 тыс. человек посетили патриотический митинг-концерт «Добро пожаловать домой!» 30 сентября. Об этом сообщил «Башинформ».

Мероприятие прошло на площадке перед конгресс-холлом «Торатау». Концерт, на котором выступили звезды республиканской эстрады, был приурочен к завершению референдума о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Напомним, неделей ранее состоялся такой же митинг – он так же собрал 20 тыс. человек.