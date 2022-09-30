«БашРТС» проведет в Уфе проверку тепловых сетей на максимальную температуру

«БашРТС» в начале октября проведет проверку тепловых сетей на максимальную температуру Фото: Михаил ФРОЛОВ

«БашРТС» в начале октября проведет проверку тепловых сетей на максимальную температуру. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ресурсоснабжающей компании.

Там пояснили, что эта процедура необходима для выявления «слабых мест» на трубопроводах и проверку теплосетей в условиях температурной деформации.

– Перед проведением испытаний отключается отопление в лечебных учреждениях, учебных школьных и дошкольных учреждениях и в тех домах, где неисправны регуляторы температуры отопления, – передали ресурсники. – В ходе испытаний температура в системах теплоснабжения будет постепенно повышаться. Максимальный подъём температуры запланирован на 3, 5 и 12 октября.

В случае обнаружения утечек «БашРТС» попросила потребителей обратиться в управляющую компанию. На объектах, не задействованных в испытаниях, с 00:00 3, 5 и 12 октября будет отключена подача отопления и горячей воды сроком до 24 часов.

В ресурсоснабжающей компании добавили, что испытания «не приведут к повышению платы за отопление».

«БашРТС» опубликовала график испытаний и список улиц, которые под них попадут.

С 3 по 5 октября: Сельская Богородская, Мушникова, Набережная Моторостроителей, Лесунова.

С 3 по 6 октября: 50 лет СССР, Комсомольская, Дмитриева, Давлетшиной, Айская, Владивостокская, Салавата Юлаева, Чернышевского, Цюрупы, Коммунистическая, Маркса, Запотоцкого, Ибрагимова, Пархоменко, Большая Гражданская, Зорге, Парковая, Шафиева, Проспект Октября (от ГДК до 50 лет СССР), Блюхера, Менделеева, Трамвайная, Вологодская, Свободы, Интернациональная, Комарова, Инициативная, Севастопольская, Новочерскасская, Кемеровская.

С 5 по 7 октября: Производственная, Касимовская, Гвардейская, Высоковольтная.

С 12 по 14 октября: Сипайловская, Набережная реки Уфы, Маршала Жукова.