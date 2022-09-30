В Уфе за получение взятки будут судить бывшего зама главного инженера УГНТУ

В Уфе за получение взятки в 7,3 млн рублей будут судить 41-летнего бывшего заместителя главного инженера в Уфимском государственном нефтяном техническом университете

В Уфе за получение взятки в 7,3 млн рублей будут судить 41-летнего бывшего заместителя главного инженера в Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Об этом 30 сентября сообщили в Следственном комитете и прокуратуре республики.

По данным следствия, обвиняемый потребовал более 7,3 млн рублей от директора строительной компании, с которой вуз заключил договоры на капитальный ремонт корпусов и зданий на общую сумму в 42 млн. Взамен он пообещал не создавать проблем при подписании актов выполненных работ, а в случае отказа от незаконной сделки пригрозил расторжением соглашений. Экс-сотрудник УГНТУ назвал указанную сумму взятки, исходя из расчета 20-45% от стоимости каждого заключенного договора.

Сотрудники МВД задержали обвиняемого после того как директор компании передал через его знакомого часть взятки – 940 тыс. рублей. Он частично признал вину в преступлении.