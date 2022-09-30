МФЦ Башкирии признали лучшей крупной региональной сетью в России

фото: правительство РБ

Многофункциональные центры Башкирии признали лучшей крупной региональной сетью в России в текущем году. Результаты федерального конкурса были объявлены 30 сентября на Всероссийского форуме МФЦ в Уфе. Об этом сообщили в республиканском правительстве.

Для участия во всейроссийском конкурсе республика заявила пять офисов МФЦ: центральный в Уфе на 37 окон, располагающийся в торговом комплексе «Аркада» на 42 окна и филиалы в городах Стерлитамаке, Ишимбае и Нефтекамске.

По словам премьер-министра башкирского правительства Андрея Назарова, в республике сейчас действуют 77 филиалов и отделений МФЦ с 1,3 тыс. окнами обслуживания и 1,5 тыс. сотрудниками.