В одном из районов Башкирии 30 сентября прошел снегопад

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В Баймаксом районе Башкирии в последний день сентября прошел снегопад. Об этом сообщили местные жители. На видео они засняли покрытые сугробом дворы и заснеженные дороги.

– К нам в село Темясово зима пришла. За день выпало 30 см снега. Всего лишь неделю назад такой сильный ливень был с грозой, а сейчас уже зима наступила, – рассказал сельчанин.

Другой местный житель, ехавший за рулем по дороге в сторону административного центра – Баймака – посоветовал водителя воздержаться от поездок на летней резине: «На зимних переобутых еле-еле вот так медленно едем колонной. Дорога очень плохая, в одну полосу, на летней не рискуйте», предостерег мужчина.

Ранее МЧС Башкирии предупредило, что 1 октября на отдельных автодорогах республики возникнет гололед.