Все фонтаны в Уфе отключат после 11 октября

фото: ufacity.info

Все 26 фонтанов в Уфе отключат после Дня Башкирии, 11 октября. Об этом 29 сентября сообщила мэрия.

Как рассказали в администрации, после отключения фонтаны будут консервироваться: профильные службы сольют воду из чаш, очистят их дно и стенки, а также промоют сети, фильтры, насосы и продуют трубопровод. Для защиты чаш зимой фонтаны сверху укроют сборно-щитовым каркасом.

Напомним, последний на данный момент фонтан в Уфе был открыт текущим летом – светомузыкальную конструкцию запустили в озере Кашкадан.