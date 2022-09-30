Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 10:13

Все фонтаны в Уфе отключат после 11 октября

После этого из законсервируют
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Все 26 фонтанов в Уфе отключат после Дня Башкирии, 11 октября. Об этом 29 сентября сообщила мэрия.

Как рассказали в администрации, после отключения фонтаны будут консервироваться: профильные службы сольют воду из чаш, очистят их дно и стенки, а также промоют сети, фильтры, насосы и продуют трубопровод. Для защиты чаш зимой фонтаны сверху укроют сборно-щитовым каркасом.

Напомним, последний на данный момент фонтан в Уфе был открыт текущим летом – светомузыкальную конструкцию запустили в озере Кашкадан.