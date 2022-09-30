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Общество30 сентября 2022 8:58

МЧС предупредило жителей Башкирии о гололеде и густом тумане 1 октября

Ночью температура воздуха в республике может понизиться до -1°
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ночью 1 октября местами по Башкирии ожидается гололед. На отдельных участках дорог возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Ночью 1 октября местами по Башкирии ожидается гололед. На отдельных участках дорог возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 1 октября местами по Башкирии ожидается гололед. На отдельных участках дорог возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. Об этом 30 сентября предупредило местное МЧС.

В целом по республике в первый день октября прогнозируется облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. Только в темное время суток в южных районах пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер будет юго-восточным, умеренным.

Температура воздуха ночью понизится до -1, +4°. Днем потеплеет до +6, +11°.