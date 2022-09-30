Директора и трех бухгалтеров колледжа в Башкирии заподозрили в хищении 800 тыс. рублей

Полиция Башкирии заподозрила директора и трех бухгалтеров ишимбайского колледжа в хищении более 800 тыс. рублей. МВД насчитало 44 факта преступлений

Полиция Башкирии заподозрила директора и трех бухгалтеров ишимбайского колледжа в хищении более 800 тыс. рублей. МВД насчитало 44 факта преступлений: 22 эпизода мошенничества и 22 – неправомерного оборота средств. Соответствующие уголовные дела уже возбуждены. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Оперативники выяснили, что 62-летний директор колледжа в 2018 году подписал приказ о повышении зарплаты подчиненным. В то же время сами работники ничего об этом не знали, а их труд оплачивался в прежнем объеме. Разницу после повышения зарплаты руководитель учреждения и трое ее бухгалтеров забирали себе. Они составляли поручения о переводе денег на свои счета. За год за счет этой схемы мошенники похитили более 800 тыс. рублей.

Полиция продолжает расследование. Они устанавливают дополнительные факты преступной деятельности подозреваемых.