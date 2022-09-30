Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 6:00

Хабиров подписал закон о выплате 2 млн рублей семьям погибших на СВО добровольцев

Соцсподдержка распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров 27 сентября подписал закон, предусматривающий выплату 2 млн рублей семьям добровольцев, погибших в спецоперации на Украине и Донбассе. Ранее эта социальная поддержка распространялась только на родных военнослужащих.

Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, закон «распространяется на правоотношения, возникшие с 31 марта» текущего года.

Напомним, законопроект, распространяющий выплаты семьям погибших в спецоперации на добровольцев, был принят местным парламентом 22 сентября. Инициативу тогда представила первый замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ольга Кабанова. По ее словам, в СВО погибли 17 добровольцев из Башкирии.