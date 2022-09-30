В Башкирии при пожаре в доме пострадали пять человек, в том числе трое детей

фото: МЧС РБ

В башкирском селе Иглино при пожаре в жилом доме пострадали пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в бревенчатом доме по улице Виноградной поступил на пульт диспетчера службы спасения в час ночи 30 сентября. На место происшествия были направлены силы МЧС и других аварийных служб – всего 27 человек и 12 единиц техники.

– Происходило открытое горение дома размером 6х8 метров с щитовым пристроем и мансардным этажом по всей площади. В 01:45 пожар локализован, в 01:50 открытое горение было ликвидировано. После полной проливки, обследования дома и разбора конструкций в 05:40 объявлена полная ликвидация пожара, – передали в экстренном ведомстве.

При пожаре пострадали пять человек: двоих взрослых и двоих детей двух и девяти лет госпитализировали в уфимскую больницу №18, одного ребенка – 7-летнего мальчика – доставили в детской отделение Иглинской ЦРБ. Туда же для осмотра медиками привезли еще троих детей: одного подростка 14 лет и двух девочек семи и 11 лет. Они тоже находились в горящем доме, но не получили существенных травм.

В причинах пожара разбирается оперативная группа главного управления МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.