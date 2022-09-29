Башкирские студенты выиграли грант на проект по созданию продуктовых онлайн-ярмарок

На фото: авторы проекта онлайн-ярмарок. Фото: «Молодежной газетой»

Накануне стали известны победители конкурса «Студенческий стартап», среди которых оказались студенты сразу нескольких вузов Уфы. Группа из 25 учащихся Нефтяного, БГУ, Авиационного, Аграрного и Медицинского университетов получат миллион рублей на развитие собственного проекта, пишет «Молодежная газета».

Группа талантливых ребят под руководством преподавателя БГАУ разрабатывают проект по «переводу» сельскохозяйственных ярмарок в формат онлайн. Предполагается, что благодаря использованию современных цифровых решений жители городов смогут закупиться свежими овощами и фруктами прямо с фермерских хозяйств, не выходя из дома. Всего то и нужно будет выбрать поставщика онлайн и заказать у него продукцию. С доставкой до дома и без всяческих посредников.

- Наш проект предполагает перевод части ярмарочной продажи на онлайн формат с доставкой до подъезда покупателя. Для этого мы планируем создать электронную доску объявлений и интегрировать её с Яндекс.Картой, - рассказал автор проекта, преподаватель БГАУ Рустам Галиев в беседе с «Молодежной газетой».