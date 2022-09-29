Ришат Халиков назначен врио полпреда Башкирии при президенте России

Фото: Полномочное представительство РБ при президенте РФ

Временно исполняющим обязанности полномочного представителя Башкирии при президенте России назначен Ришат Халиков. Данный факт «КП-Уфа» подтвердили в пресс-службе главы региона. Речи об утверждении его на этот пост на постоянной основе не идет, он лишь исполняет обязанности. Напомним, эту должность с февраля 2022 года занимал экс-мэр Уфы Сергей Греков, но недавно он подал в отставку. Полпред при президенте РФ входит в состав республиканского правительства и является одним из вице-премьеров.

Ришат Халиков родился в 1946 году в Чекмагушевском районе Башкирии. Он окончил МГУ, по специальности востоковед. В 1974 году окончил еще и Дипломатическую академию в Москве и последующие 10 лет работал дипломатом в МИД СССР. С 1984 по 1989 годы работал в качестве научного сотрудника и советника в Афганистане. Позднее перешел на работу в министерство атомной энергетики СССР, а затем вернулся в МИД РФ.

В 1995 году перешел на работу в министерство внешних связей Башкирии, где проработал на различных высоких должностях и в качестве заместителя полпреда при президенте РФ до 2005 года. С 2011 года работал советником в полномочном представительстве Башкирии при президенте РФ в Москве.