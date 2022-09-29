«Уфимца» не допустили до участия в Суперлиге и Кубке России по баскетболу

фото: vk.com // Баскетбольный клуб «Уфимец»

Баскетбольный клуб «Уфимец» не допущен к участию в Суперлиге и Кубке России в сезоне 2022/23 из-за финансовых проблем. Об этом 29 сентября сообщила Российская Федерация Баскетбола.

Как пояснили в РФБ, у клуба остались неисполненные финансовые обязательства перед игроками, включенными в паспорт команды предыдущих сезонов. Также «Уфимец» не внес заявочный взнос на участие в Чемпионате и Кубке.

Игры клуба из столицы Башкирии удалены из официального календаря Суперлиги. В 1/8 Кубка вместо него проходит «Барнаул».