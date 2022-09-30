МВД обвинило чиновников из Минтранса Башкирии и мэрии Сибая в превышении полномочий

фото: МВД РБ

МВД Башкирии возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий руководства Минтранса республики и мэрии Сибая при заключении контракта на ремонт дороги. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Как передали в МВД, в 2021 году чиновники министерства и администрации Сибая, зная, что в бюджете города нет денег для ремонта улицы Горького, без проведения аукциона привлекли к этой работе коммерческую компанию, которая подконтрольна «лицам из числа руководства министерства транспорта и дорожного хозяйства республики». В августе 2021 года фирма без заключения контракта отремонтировала дорогу на улице Горького за 9 млн рублей. И только потом на основании обращения администрации Сибая «должностное лицо» Минтранса выделил деньги.

– Представителем администрации Сибая обеспечено проведение формального аукциона по определению подрядчика на проведение дорожного ремонта. По результатам торгов победителем признано другое ООО, с которым был заключен муниципальный контракт. В дальнейшем без проведения экспертизы выполненных работ представитель городской администрация подписал акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ. На основании этих документов ООО, с которым был заключен контракт, перечислило в адрес фирмы, ранее выполнившей работы, полученные по контракту денежные средства, – передали в правоохранительном ведомстве.

Следователи МВД провели обыски у чиновников и другие оперативные действия. В ходе исследования стало известно, что качество уложенного асфальта на улице Горького не соответствует требованиям ГОСТа. Сейчас правоохранители продолжают расследование.