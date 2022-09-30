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Общество30 сентября 2022 3:30

Две группы мобилизованных жителей Уфы доехали до места подготовки к СВО

Мэр города Ратмир Мавлиев передал, что поездка обошлась без происшествий
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Две группы мобилизованных жителей Уфы без происшествий доехали до города Саратова, где организовано место подготовки к специальной военной операции. Об этом 29 сентября сообщил мэр Ратмир Мавлиев. Он связался с советником главы Башкирии Евгением Гончаровым, который сейчас находится вместе с военнослужащими.

– Питание [мобилизованных] налажено, формируется батальон для дальнейшего боевого слаживания. Настроение у ребят хорошее, – написал сити-менеджер.

Он добавил, что мэрия будет «оперативно реагировать на все просьбы» военнослужащих.