На следующей неделе в 25 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 25 жилых домах Уфы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 25 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

4 октября

С 12:00 до полуночи воду отключат в домах по улицам:

– Богдана Хмельницкого, 92, 92/1, 94;

– Кремлевской, 66, 70;

– Ломоносова, 42;

– Суворова, 77, 79, 88.

С 10:00 до 20:00 водоснабжение приостановят в дома по улице:

– Бакалинской, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6.

С 11:00 4 октября до 10:00 5 октября воды не будет в домах по улице:

– Достоевского, 73, 83;

– Ленина, 66, 72;

– Революционной, 34;

– Цюрупы, 100, 102.