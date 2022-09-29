На следующей неделе в 25 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 25 жилых домах Уфы
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На следующей неделе горячую и холодную воду отключат в 25 жилых домах Уфы. Водоснабжение будет приостановлено из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».
4 октября
С 12:00 до полуночи воду отключат в домах по улицам:
– Богдана Хмельницкого, 92, 92/1, 94;
– Кремлевской, 66, 70;
– Ломоносова, 42;
– Суворова, 77, 79, 88.
С 10:00 до 20:00 водоснабжение приостановят в дома по улице:
– Бакалинской, 66, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 68, 68/4, 68/6.
С 11:00 4 октября до 10:00 5 октября воды не будет в домах по улице:
– Достоевского, 73, 83;
– Ленина, 66, 72;
– Революционной, 34;
– Цюрупы, 100, 102.