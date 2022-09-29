Мэр Уфы утвердил новый проект планировки квартала по улице Руставели

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Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил новый проект планировки квартала между улицами Российской, Руставели и проспектом Октября площадью 6,6 га. Соответствующее постановление было подписано 28 сентября.

Проект предусматривает снос существующих 2-этажных жилых домов, магазина и металлического гаража. В квартале планируется разместить две высотки на 35 и 36 этажей с многоярусной подземной стоянкой на 364 места.

Напомним, застройщик «ПСК-6» начал строительство в квартале в 2020 году. Работы там были свернуты почти сразу на фоне протестов местных жителей, которых поддержал глава Башкирии Радий Хабиров. После этого ПСК-6 через Арбитражный суд потребовала с администрации города 756 млн рублей ущерба, понесенного компанией из-за остановившейся стройки. Судебные тяжбы продолжались несколько месяцев – и в конечном итоге стороны пошли на мировое соглашение: ПСК-6 разрешили стройку в квартале, но только после утверждения нового проекта планировки.