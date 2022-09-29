В Уфе 30 сентября из-за патриотического митинг-концерта перекроют три улицы

фото: ufacity.info

В Уфе в пятницу, 30 сентября, на несколько часов перекроют три улицы. Это связано с митинг-концертом «Добро пожаловать домой!». Его приурочат к итогам референдума о вхождении в состав России Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом предупредила городская администрация.

С 10:00 до 18:00 проезд будет ограничен по улицам:

– Гафури (от Пятигорской до Пушкина);

– Заки Валиди (от Гафури до Аксакова);

– Генерала-губернатора Перовского.

Из-за перекрытия улиц изменится маршрут автобусов №6, 14, 30, 31, 39, 75, 207, 227, 228, 249, 262к, 266 и 290. Со схемой их движения можно ознакомиться ниже.

фото: ufacity.info

Кроме того, до 22:00 будет запрещен въезд на парковку напротив конгресс-холла «Торатау».