Башкирский батальон имени Доставалова вышел на связь из зоны СВО

фото: vk.com // Радий Хабиров

Башкирский батальон добровольцев имени Героя России Александр Доставалова вышел на связь из зоны специальной военной операции. Об этом в своих соцсетях 29 сентября сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Парни работают, достойно выполняют воинский долг. Пишут, что на посту, все есть, и шлют всем родным и близким весточку, – написал руководитель региона.

К своей публикации он прикрепил скриншот переписки с участником СВО, который рассказал, что военнослужащие батальона используют «навыки, полученные во время боевого слаживания» и «в полной мере» применяют «ночные и тепловизионные прицелы, а также дроны», которые передала республика..