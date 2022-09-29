Прокурор запросил для воспитанника «Салавата Юлаева» Лукина 3 млн рублей штрафа

Прокурор запросил для воспитанника хоккейного клуба «Салават Юлаев» Владислава Лукина штраф в размере 3 млн рублей по уголовному делу о даче взятки за уклонение от службы в армии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районном суде Уфы прокурор запросил для воспитанника хоккейного клуба «Салават Юлаев» Владислава Лукина штраф в размере 3 млн рублей по уголовному делу о даче взятки за уклонение от службы в армии. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил ТАСС.

Напомним, на суде 22 сентября Лукин признался в даче взятки. Следующее заседание назначено на понедельник, 3 октября.

Ранее по аналогичным делам в Уфе судили двух других воспитанников «Салавата Юлаева» – Анвара Сулейманова и Михаила Воробьева. Первого приговорили к условному 5-летнему сроку, второго оштрафовали на 2 млн рублей.