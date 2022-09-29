В Уфе за покушение на крупное мошенничество будут судить врача МВД

В Уфе будут судить 40-летнего врача медсанчасти МВД. Медик согласился за деньги помочь сотруднику полиции с получением выплаты в 3 млн рублей

В Уфе будут судить 40-летнего врача медсанчасти МВД. Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Медик согласился за деньги помочь сотруднику полиции с получением выплаты в 3 млн рублей. Об этом 29 сентября сообщили в Следственном комитете и прокуратуре Башкирии.

По версии следствия, полицейский попросил обвиняемого посодействовать в получении положительного решения военно-врачебной комиссии, благодаря которому ему бы выплатили 3 млн рублей за травму во время службы и признали негодным для работы в органах. У медика не было возможности повлиять на это, однако он узнал, что сотруднику и так вынесут необходимое ему решение. поэтому согласился оказать услугу за 970 тыс. рублей.

При передаче денег врача с поличным задержали сотрудники ФСБ. Обвиняемый признал вину в преступлении. На его имущество наложили арест.