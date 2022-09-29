Депутат Курултая Салават Хусаинов отправился в часть вместе с мобилизованными из Уфы

Фото: Рустем Ахунов

Депутат Курултая Башкирии Салават Хусаинов отправился вместе с мобилизованными резервистами из Уфы на место боевого слаживания. Как пояснили в пресс-службе башкирского парламента, он сопровождает уфимцев в учебную часть, расположенную в Саратове. На месте он оценит условия прохождения обучения, обеспеченность снаряжением и обмундирование, а также качество питания и бытовые условия.

- Обсудим с командованием военной части все аспекты подготовки военнослужащих. Будем держать связь, чтобы при необходимости оперативно принимать решения и оказывать максимальное содействие. На сегодня мы уже закупили и продолжаем закупать необходимые устройства и инвентарь для их передачи непосредственно мобилизованным в военную часть, - цитирует пресс-служба Курултая Башкирии Салавата Хусаинова.