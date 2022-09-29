Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика29 сентября 2022 7:26

Депутат Курултая Салават Хусаинов отправился в часть вместе с мобилизованными из Уфы

Экс-вице-мэр башкирской столицы сопровождает уфимцев на место боевого слаживания
Павел КРАЙНОВ
Павел КРАЙНОВ
Фото: Рустем Ахунов

Фото: Рустем Ахунов

Депутат Курултая Башкирии Салават Хусаинов отправился вместе с мобилизованными резервистами из Уфы на место боевого слаживания. Как пояснили в пресс-службе башкирского парламента, он сопровождает уфимцев в учебную часть, расположенную в Саратове. На месте он оценит условия прохождения обучения, обеспеченность снаряжением и обмундирование, а также качество питания и бытовые условия.

- Обсудим с командованием военной части все аспекты подготовки военнослужащих. Будем держать связь, чтобы при необходимости оперативно принимать решения и оказывать максимальное содействие. На сегодня мы уже закупили и продолжаем закупать необходимые устройства и инвентарь для их передачи непосредственно мобилизованным в военную часть, - цитирует пресс-служба Курултая Башкирии Салавата Хусаинова.