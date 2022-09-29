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Общество29 сентября 2022 16:01

Некоторым жителям Уфы придется оплатить месячный счет за три дня отопления в сентябре

Речь идет о жильцах домов, где нет общего теплосчетчика
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жителям многоквартирных домов в Уфе при отсутствии общедомового прибора учета тепла придется оплатить три дня отопления в сентябре как за полный месяц – согласно нормативу

Жителям многоквартирных домов в Уфе при отсутствии общедомового прибора учета тепла придется оплатить три дня отопления в сентябре как за полный месяц – согласно нормативу

Фото: Александр ГЛУЗ

Жителям многоквартирных домов в Уфе при отсутствии общедомового прибора учета тепла придется оплатить три дня отопления в сентябре как за полный месяц – согласно нормативу. Об этом «КП-Уфа» 29 сентября сообщили в пресс-службе ресурсоснаюжающей компании «БашРТС».

– Норматив рассчитан строго на 8 месяцев и не подлежит делению по дням. Соответственно, первые квитанции за тепло жители домов [без теплосчетчиков] получат в начале октября 2022 года, а последние – в мае 2023 года. Сумма к оплате будет не будет зависеть от холодов и энергоэффективности дома, – рассказали ресурсники.

В «БашРТС» добавили, что в тех домах, где теплосчетчик есть, плата формируется из фактического потребления тепа и будет зависеть от температуры воздуха на улице.

Напомним, отопительный сезон в башкирской столице официально стартовал во вторник, 27 сентября.