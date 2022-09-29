В Башкирии готовят к запуску производство рабочих перчаток

фото: vk.com // Радий Хабиров

В Башкирии на территории особой экономической зоны «Алга» готовят к запуску цех по производству рабочих перчаток. Он будет работать на базе компании «Аркада». Об этом 29 сентября в своих соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

– Проектная мощность [производства] – 5 млн пар [перчаток] в год. Помещение и оборудование уже готовы, сейчас здесь набирают сотрудников, более ста человек, – рассказал руководитель региона.

По словам Хабирова, сейчас в ОЭЗ «Алга», которая находится в Ишимбайском и Стерлитамакском районе, входят 12 резидентов.