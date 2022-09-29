Мобилизованные из Башкирии передали привет из части

Фото: Фидан Ишемгулов

Призванные в рамках частичной мобилизации из Башкирии передали привет из военной части.

После объявления частичной мобилизации военнообязанные из Башкирии начали получать повестки с просьбой явиться в военкомат по месту жительства. Спустя несколько дней граждан с нужной военно-учетной специальностью и подходящих по состоянию здоровья начали направлять в учебные военные части. О том, что сейчас происходит с солдатами рассказал глава Шаранского района Башкирии Фидан Ишемгулов.

Группа мобилизованных из Шаранского района республики передала привет землякам в Башкирии. Резервисты объяснили, что они благополучно добрались до места дислокации и получили обмундирование. В скором времени к ним присоединится офицер, которого также призвали из Шаранского района республики.

Также глава района добавил, что с мобилизованными ежедневно поддерживается связь.