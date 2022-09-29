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Общество29 сентября 2022 10:05

В Башкирии объявили поиски пропавшей 5 сентября Лии Бахтияровой

О женщине ничего неизвестно почти месяц
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: "ЛизаАлерт"

фото: "ЛизаАлерт"

В Башкирии начались поиски 45-летней жительницы села Садовое Миякинского района Лии Бахтияровой. О ее местонахождении ничего неизвестно с 5 сентября. Об этом 29 сентября сообщила поисковая организация «ЛизаАлерт». Там не исключают, что женщина может находиться в других районах республики.

Приметы пропавшей: рост – 170 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Была одета в черную блузку в белый горошек, серые штаны и черные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Лии Бахтияровой, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.