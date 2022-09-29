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Общество29 сентября 2022 5:21

В Уфе выселят жильцов четырех подлежащих сносу домов по улице Шота Руставели

Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев.
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Один из домов, который пойдет под снос, - Руставели, 76 // фото: Google Maps

Один из домов, который пойдет под снос, - Руставели, 76 // фото: Google Maps

В Уфе выселят жильцов четырех 2-этажных домов по улице Шота Руставели, которые в скором времени планируется снести. Соответствующее постановление 27 сентября подписал мэр Ратмир Мавлиев.

Как указано в документе, сносу подлежат дома №70/3, 70/6, 70/7, 76. Все они были построены в 50-х годах XX века. Выселенным жильцам будут предоставлены новые «благоустроенные помещения» по договорам социального найма.

Ранее «КП-Уфа» писала, что на южном въезде в Уфу начался массовый снос недвижимости.