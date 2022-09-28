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Общество28 сентября 2022 16:08

В Башкирии ожидается мокрый снег и сильное понижение температуры

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Башгидрометцентр рассказал, какой будет погода в республике в ближайшие два дня. Синоптики пообещали 29 и 30 сентября мокрый снег, дожди. Температура опустится до -6°.

Непогода настигнет уже 29 сентября. Жители республики увидят мокрый снег и его отложение на проводах и деревьях. Ветер будет восточный с сильными порывами. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6°, днем +2,+7°.

На следующий день, 30 сентября, также пройдут дожди и мокрый снег. Ветер пообещали умеренный. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°, днем +3,+8°.