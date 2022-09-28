Из-за утечки из колодца отключат воду на двух улицах Уфы

Фото: архив КП

В Уфе на двух улицах из-за утечки воды из колодца отключат подачу воды. По данным МУП «Уфаводоканал», авария произошла на улице Октябрьской Революции, 60. Отключение воды необходимо для устранения аварии.

Под отключение попадут жилые дома на улице Октябрьской Револючии, а также на площади Первомайской.

Также водоснабжения не будет в ряде зданий – Арбитражный суд, БГПУ, АЗС «Башнефть», реабилитационный центр, РОВД Уфимского района, административный центр, ООО «Евразия», котельная № 19;

В муниципалитете предоставили список объектов: