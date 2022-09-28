Горсовет Уфы утвердил новые правила землепользования и застройки

Горсовет Уфы 28 сентября одобрил новые правила землепользования и застройки, предусмотренные генпланом башкирской столицы до 2042 года

Горсовет Уфы 28 сентября одобрил новые правила землепользования и застройки, предусмотренные генпланом башкирской столицы до 2042 года. Об этом сообщила мэрия.

Как рассказали в администрации, правила определяют основные направления социального-экономического и строительного развития города. Предполагается, что документ создаст новые условия для привлечения инвестиций.

Правила уточняют параметры разрешенного строительства, среди которых уменьшение застройки с 60% до 40% и увеличение минимального размера площади земельного участка, а также установление в большинстве случаев условно разрешенного вида использования земельного участка для целей строительства многоэтажной застройки. Кроме того, введена карта подзон, которая устанавливает предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции зданий.