Мэр Уфы поздравил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев 28 сентября лично поздравил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Григория Соловьева с днем рождения. Об этом сити-менеджер сообщил в своих соцсетях.

– В это непростое время важно слушать и слышать наставления, мудрые советы старшего поколения. Давайте все вместе пожелаем Григорию Ивановичу крепкого здоровья и долголетия. Гордимся и уважаем! Спасибо за Победу! – написал Мавлиев.

Григория Ивановича призвали в армию в 1940 году. Он служил в танковой части стрелком-радистом. В боевых действиях Соловьев участвовал с 1941 года в составе 93-й стрелковой дивизии. Он был участником контрнаступления под Москвой, боев под Сталинградом, на Курской дуге, в Карпатах, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Ветеран дважды получал ранение и вернулся в Уфу героем.

После войны Соловьев окончил Стерлитамакское культурно-просветительское училище. Работал директором ряда учреждений: «Клуба железнодорожников», клуба «Спутник» и Дворца культуры «Юбилейный». Занимал должность замдиректора уфимского Госцирка.