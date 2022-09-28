Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2022 11:20

Житель Уфы пытался ограбить банк с помощью записки с угрозой

Мужчину задержала полиция, его отправили под стражу
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

В Калининском районе Уфы местный житель пытался ограбить офис банка с помощью бумажки с угрозой. Об этом 28 сентября сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел около шести часов вечера. В кредитную организацию зашел мужчина. Подойдя к столу сотрудницы, он получил перед ней записку с угрозой для находящихся в помещении людей и требованием передать наличные. Работница не повелась на предупреждение, и злоумышленник спешно скрылся.

Впоследствии полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний горожанин. Он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о разбое. Сейчас мужчина находится по стражей.