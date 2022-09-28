Житель Уфы пытался ограбить банк с помощью записки с угрозой

фото: МВД РБ

В Калининском районе Уфы местный житель пытался ограбить офис банка с помощью бумажки с угрозой. Об этом 28 сентября сообщило региональное МВД.

Инцидент произошел около шести часов вечера. В кредитную организацию зашел мужчина. Подойдя к столу сотрудницы, он получил перед ней записку с угрозой для находящихся в помещении людей и требованием передать наличные. Работница не повелась на предупреждение, и злоумышленник спешно скрылся.

Впоследствии полиция задержала подозреваемого. Им оказался 32-летний горожанин. Он дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело о разбое. Сейчас мужчина находится по стражей.