МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках, мокром снеге и сильном ветре

29 сентября в Башкирии ожидаются заморозки, мокрый снег и сильный ветер Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 29 сентября, в Башкирии ожидаются заморозки, мокрый снег и сильный ветер. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом в республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Пройдет дождь с мокрым снегом, местами осадки отложатся на проводах и деревьях. Ветер будет восточным, в отдельных районах возможны порывы до 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 0, +5° (при прояснениях подморозит до -1,-6°). Днем тоже будет холодно: +2, +7°.

В предрассветное время суток и утром на некоторых участках горных автодорог возникнет туман. Видимость в нем сократится до 500-1000 метров.