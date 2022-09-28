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Общество28 сентября 2022 8:44

В Башкирии объяснили, почему мобилизованные жители не проходят медкомиссию

Как выяснилось, обследование проводится только по заявлению
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
О состоянии здоровья житель, получивший повестку, должен сообщить в военкомат, предоставив соответствующие медсправки. Без заявления медицинское обследование не проводится

О состоянии здоровья житель, получивший повестку, должен сообщить в военкомат, предоставив соответствующие медсправки. Без заявления медицинское обследование не проводится

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Администрация главы Башкирии Радий Хабирова объяснила, почему мобилизованные граждане республики не проходят медкомиссию в военкомате. Сотрудница рабочей группы Эльвира Галаутдинова дала пояснение по поводу этого вопроса на странице руководителя региона – в ответ на обращение местной жительницы Эльнары Исхаковой.

– О состоянии здоровья житель, получивший повестку, должен сообщить в военкомат, предоставив соответствующие медсправки. То есть процедура носит заявительный характер. Без заявления медицинское обследование не проводится. В военкомате всегда есть врачи, которые проводят предварительный осмотр. При необходимости они направляют на дообследование, – объяснила чиновница.

Ранее военком Башкирии ответил на жалобы жителей о покупке обмундирования за свой счет.