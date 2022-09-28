Со строительной компании в Башкирии взыскали 1 млн рублей за гибель рабочего

Кумертауский межрайонный суд Башкирии обязал строительную компанию «Строй-ресурс» выплатить 1 млн рублей семье работника, который погиб в результате несчастного случая

Кумертауский межрайонный суд Башкирии обязал строительную компанию «Строй-ресурс» выплатить 1 млн рублей семье работника, который погиб в результате несчастного случая. Об этом 28 сентября сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, 50-летний мужчина на основе устной договоренности ремонтировал кровлю 6-этажного жилого дома в городе Кумертау. В октябре 2021 года он сорвался с крыши и скончался от полученных травм.

После инцидента прокуратура подала в суд на компанию, где работал мужчина. Ведомство потребовало установить факт трудовых отношений, признать, что несчастный случай связан с производством, обязать внести в трудовую книжку погибшего запись о приеме на работу и взыскать с фирмы компенсацию морального вреда в пользу его семьи 1 млн рублей. Суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил их.