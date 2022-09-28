Житель Башкирии в огороде обнаружил взрывоопасный снаряд времен Гражданской войны

фото: Росгвардия РБ

В башкирском селе Месягутово местный житель во время земляных работ в своем огороде обнаружил 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Боеприпас оказался взрывоопасным. Об этом 27 сентября сообщила региональная Росгвардия.

Сотрудники группы разминирования ОМОН вывезли снаряд в карьер подальше от населенных пунктов и уничтожили его.

Росгвардия попросила жителей Башкирии при обнаружении похожих на снаряд, мину или гранату предметов быть осторожными, не подходить к ним и вызвать правоохранительные органы.