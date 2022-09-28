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Общество28 сентября 2022 6:31

Житель Башкирии в огороде обнаружил взрывоопасный снаряд времен Гражданской войны

Сотрудники группы разминирования вывезли боеприпас подальше от населенных пунктов и уничтожили его
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Росгвардия РБ

фото: Росгвардия РБ

В башкирском селе Месягутово местный житель во время земляных работ в своем огороде обнаружил 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Боеприпас оказался взрывоопасным. Об этом 27 сентября сообщила региональная Росгвардия.

Сотрудники группы разминирования ОМОН вывезли снаряд в карьер подальше от населенных пунктов и уничтожили его.

Росгвардия попросила жителей Башкирии при обнаружении похожих на снаряд, мину или гранату предметов быть осторожными, не подходить к ним и вызвать правоохранительные органы.