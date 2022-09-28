В центре Уфы на видео засняли бьющий из-под земли горячий гейзер

фото: vk.com

В Уфе во дворе напротив дома по улице Карла Маркса забила струя горячей воды. «Гейзер» на видео засняли очевидцы. Запись была опубликована в соцсетях вечером 27 сентября.

Пресс-служба ресурсоснабжающей компании «БашРТС» прокомментировала «КП-Уфа» инцидент. Там рассказали, что на аварийном участке произошло нарушение работы обратного трубопровода горячей воды. На место была направлена аварийная бригада. Она устранила повреждение за 20 минут.

– Ситуация никак не повлияла на потребителей - благодаря оперативным мерам отключения горячего водоснабжения не потребовалось, – передали ресурсники.

Напомним, в конце августа на улице Галле в Уфе из-поз земли забил фонтан высотой с пятиэтажку.