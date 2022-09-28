«Салават Юлаев» разгромно проиграл «Ак Барсу» у себя дома

фото: ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» на домашней арене разгромно проиграл «Ак Барсу» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. «Зеленое Дерби» закончился со счетом 0-3. Игра состоялась 27 сентября.

Первую шайбу казанцы забили во втором периоде – отличился Кирилл Петров. Счет был доведен до разгромного к середине заключительного отрезка. По шайбе забили Дмитрий Кагарлицкий и Кирилл Петров.

В Восточной конференции «юлаевцы» сейчас занимают пятое место с 12-ю очками в активе. Следующий матч СЮ сыграет на выезде в Челябинске против «Трактора».