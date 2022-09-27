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Общество27 сентября 2022 17:06

В Башкирии планируют начать производство летательных беспилотников

Первые партии будут готовы уже в начале следующего года
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/radiyhabirov

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии планируют начать производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

В своей публикации руководитель региона поделился итогами прошедшего в Москве заседания Межведомственной комиссии по взаимодействию Ростеха с Башкирией, в котором принял участие индустриальный директор госкорпорации Анатолий Сердюков.

По словам Хабирова, предприятия республики, которые находятся в составе Ростеха, играют важную роль «в реализации оборонного заказа и достижении технологического суверенитета страны». Как утверждает глава Башкирии, в настоящее данные предприятия обеспечены портфелем государственных заказов.

– Есть большие планы по выпуску беспилотных летательных аппаратов, первые партии будут готовы уже в начале 2023 года, – заявил Радий Хабиров.