В Башкирии планируют начать производство летательных беспилотников

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии планируют начать производство беспилотных летательных аппаратов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

В своей публикации руководитель региона поделился итогами прошедшего в Москве заседания Межведомственной комиссии по взаимодействию Ростеха с Башкирией, в котором принял участие индустриальный директор госкорпорации Анатолий Сердюков.

По словам Хабирова, предприятия республики, которые находятся в составе Ростеха, играют важную роль «в реализации оборонного заказа и достижении технологического суверенитета страны». Как утверждает глава Башкирии, в настоящее данные предприятия обеспечены портфелем государственных заказов.

– Есть большие планы по выпуску беспилотных летательных аппаратов, первые партии будут готовы уже в начале 2023 года, – заявил Радий Хабиров.