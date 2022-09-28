Житель Башкирии отсудил у турфирмы 230 тыс. рублей за несостоявшийся отпуск

Житель башкирского города Белорецка отсудил у турфирмы более 232 тыс. рублей за несостоявшийся из-за пандемии COVID-19 отпуск в Турции

Житель башкирского города Белорецка отсудил у турфирмы более 232 тыс. рублей за несостоявшийся из-за пандемии COVID-19 отпуск в Турции. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба местного суда.

Как рассказали в инстанции, в декабре 2019 года мужчина за 100 тыс. рублей купил у турагентства путевку в Турцию на троих человек. Поездка была запланирована на июнь 2020-го. Из-за пандемии коронавируса тур не состоялся, и оператор предложил клиенту перебронировать его на более позднюю дату. Но и это путешествие сорвалось из-за COVID-19.

– В декабре 2021 года истец обратился к туроператору с заявлением о возврате денежных средств, однако деньги ему не поступили. Направленная претензия осталась без ответа. За защитой своих прав истец обратился в суд, где просил взыскать с туроператора деньги, уплаченные за путевку, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы, – передали в суде.

После подачи иска туроператор вернул мужчине только 95,3 тыс. рублей. Суд в свою очередь взыскал с компании оставшуюся невыплаченную часть денег, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы – всего 232,9 тыс. рублей.