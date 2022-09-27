С начала пандемии в Башкирии подтвердили более 315 тыс. случаев COVID-19

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 885 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили почти 315,7 тыс. случаев инфицирования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 885 жителям. С начала пандемии в республике подтвердили почти 315,7 тыс. случаев инфицирования. Об этом 27 сентября сообщил местный Минздрав.

Скончались от COVID-19 еще два пациента. Всего жертвами инфекции в республике стали 5 824 человека.

Переболели коронавирусом более 305,4 тыс. жителей Башкирии, 1 045 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас активными носителями инфекции в республике являются 4 456 человек: 292 пациента лежат в ковид-госпиталях, остальные лечатся дома.