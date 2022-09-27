Инспектор центра занятости в Башкирии за 390 тыс. рублей сделала 22 человек безработными

Чишминский районный суд Башкирии вынес приговор экс-инспектору центра занятости населения, которая за 390 тыс. рублей поставила 22 человек на учет в качестве безработных

Чишминский районный суд Башкирии вынес приговор экс-инспектору центра занятости населения, которая за 390 тыс. рублей поставила 22 человек на учет в качестве безработных. Она была фигуранткой уголовных дел о получении взяток, мошенничестве, служебном подлоге и подделке документов. Об этом 27 сентября сообщила региональная прокуратура.

– Подсудимая с мая 2018 года по июнь 2020 года получила от 22 граждан почти 390 тыс. рублей за постановку на учет в качестве безработных в отсутствие на то законных оснований. Сумма взяток варьировалась от 10 до 39 тыс. рублей, которые перечислялись на банковский счет злоумышленницы, – передали в надзорном ведомстве.

Бывший инспектор также внесла в документы ложные сведения о наличии у соискателей права на получение пособий в максимальном размере. В результате преступных действий подсудимой государству был причинен ущерб на сумму более 550 тыс. рублей.

На суде экс-инспектор центра занятости частично признала вину. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина получила отсрочку по заключению, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.