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Происшествия27 сентября 2022 14:32

На обочине трассы в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего

Несчастный случай расследует Гострудинспекция
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
На трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего

На трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего

Фото: Сергей ГАПОН

На трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего. Об этом 27 сентября сообщил Гострудинспекция. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

ДТП произошло вечером 23 сентября. Во время дорожных работ машина совершила наезд на 22-летнего инженера-лаборанта компании «Дорожник». В результате инцидента молодой человек получил тяжелую травму – какую именно, не уточняется.

Гострудинспекция в ходе расследования намерена установить причины и обстоятельства случившегося.