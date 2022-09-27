На обочине трассы в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего

На трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего Фото: Сергей ГАПОН

На трассе Благовещенск-Павловка в Башкирии автомобиль сбил дорожного рабочего. Об этом 27 сентября сообщил Гострудинспекция. Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

ДТП произошло вечером 23 сентября. Во время дорожных работ машина совершила наезд на 22-летнего инженера-лаборанта компании «Дорожник». В результате инцидента молодой человек получил тяжелую травму – какую именно, не уточняется.

Гострудинспекция в ходе расследования намерена установить причины и обстоятельства случившегося.