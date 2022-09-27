Синоптики опубликовали вероятностный прогноз погоды в Башкирии на отопительный период – с октября 2022 по март 2023 года Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз погоды в Башкирии на отопительный период – с октября 2022 по март 2023 года. Сводка появилась на сайте регионального Гидрометцентра 26 сентября.

Температурный режим большую часть месяцев будет держаться на уровне нормы. Холоднее обычного может быть только в ноябре и декабре: -4,3° и -10,8° соответственно. В октябре среднесуточная температура воздуха составит +4,3°, в январе -12,5°, в феврале -11,7°, в марте -5,1°.

В Башгидромете отметили, что точность прогнозов температуры на отопительный период за последние 15 лет колебалась в пределах 63-81%.