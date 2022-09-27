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Общество27 сентября 2022 11:15

МЧС предупредило жителей Башкирии о заморозках до -6° 28 сентября

Ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
При прояснениях местами по Башкирии ночью 28 сентября ожидаются заморозки до -6°

При прояснениях местами по Башкирии ночью 28 сентября ожидаются заморозки до -6°

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При прояснениях местами по Башкирии ночью 28 сентября ожидаются заморозки до -6°. Об этом предупредило региональное МЧС.

В целом по республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. В темное время суток обойдется без существенных осадков. Днем пройдет небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра не превысит 10 метров в секунду.

Средняя температура воздуха в регионе ночью составит 0, +5°. Днем столбики термометров покажут +5, +10°.