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Общество27 сентября 2022 9:29

В Уфе вечером 27 и 28 сентября приостановят движение трех троллейбусных маршрутов

Это связано с обрезкой деревьев
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе с 20:00 до 23:00 27 и 28 сентября будет приостановлена работу троллейбусных маршрутов №9, 10 и 15

В Уфе с 20:00 до 23:00 27 и 28 сентября будет приостановлена работу троллейбусных маршрутов №9, 10 и 15

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Уфе с 20:00 до 23:00 27 и 28 сентября будет приостановлена работу троллейбусных маршрутов №9, 10 и 15. Это связано с проведением санитарной образки деревьев, передали в городской администрации.

Мэрия попросила горожан с пониманием отнестись к неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, троллейбусы №9 и №10 отправляются от остановки «ТЭЦ-1» и ездят до «Уфимского ДОКа», а №15 – курсируют между «Уфимским ДОКом» и стадионом «Нефтяник».