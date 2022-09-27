При участии Хабирова на подготовку к спецоперации отправили мобилизованных жителей Уфы

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Сегодня, 27 сентября, при участии главы Башкирии Радия Хабирова на подготовку к специальной военной операции на Украине и Донбассе были отправлены мобилизованные жители Советского и Октябрьского районов Уфы. Об этом сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

– Мы пришли сюда с двумя словами в душе. Первое слово – уважение. Вы – настоящие мужчины. Время рождает тех людей, которые нужны в этот период. И сейчас нужны именно вы. Второе слово – благодарность. За то, что вы защищаете нас и нашу страну, – обратился к призывникам глава Башкирии.

Хабиров «твердо обещал», что «сделает все» для того, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи.