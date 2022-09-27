В Башкирии развернули поиски 12-летнего Сергея Иванова

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В Стерлитамаке развернули поиски 12-летнего Сергея Иванова. Мальчик вышел из дома накануне, 26 сентября, но домой так и не вернулся, после чего обеспокоенные родители обратились в полицию. Также к поискам школьника подключились волонтеры ПСО «Отклик».

Стоит отметить, что подросток уже не в первый раз заставляет волноваться своих близких. Подобная история с уходом из дома произошла в августе 2022 года, когда школьник собрал рюкзак и ушел в неизвестном направлении. Однако уже через сутки полицейские нашли ребенка и вернули его родителям.

Приметы: рост 156 см, среднее телосложение, короткие волосы, карие глаза.

Был одет: темная куртка, темные штаны.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея Иванова, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.