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Общество27 сентября 2022 6:39

Мэр Уфы 27 сентября подписал постановление о начале отопительного сезона

В первую очередь тепло включат в социальных учреждениях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
27 сентября в Уфе начался отопительные сезон. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев

27 сентября в Уфе начался отопительные сезон. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 27 сентября, в Уфе начался отопительные сезон. Соответствующее постановление подписал мэр Ратмир Мавлиев. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

– Приняли решение подать в городе тепло уже сегодня – 27 сентября. В первую очередь, отопление включим в социальных учреждениях, – написал сити-менеджер.

В постановлении указано, что контроль за своевременную подачу тепла должны обеспечить руководитель подразделений администрации и главам районов.

Пожаловаться на проблемы с подачей тепла жители башкирской столицы могут по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города: 8 (347) 277-09-11.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон начался чуть раньше – 23 сентября.