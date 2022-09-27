Демобилизованных весной 2022 года жителей Башкирии могут привлечь к частичной мобилизации

Жителей Башкирии, демобилизовавшихся весной текущего года, могут призвать на службу по частичной мобилизации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Башкирии, демобилизовавшихся весной текущего года, могут призвать на службу по частичной мобилизации. Об этом 26 сентября на профильном брифинге сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич.

– Я могу сказать однозначно, что мы будем крайне осторожно относиться к тем ребятам, которые сейчас отслужили по призыву и осенью будут возвращаться домой. Мы, конечно же, не будем им сразу же в военкомате при постановке на учет вручать повестки. В зависимости от специальности – если уж какой-то редкий специалист – наверное, тех, кто уволился весной, можно будет призывать, – пояснил Блажевич.

Напомним, на том же брифинге военком рассказал, можно ли будет мобилизованным брать с собой телефоны, а также назвал города, в которые призывников отправят на учения.