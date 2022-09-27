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Общество27 сентября 2022 6:07

Демобилизованных весной 2022 года жителей Башкирии могут привлечь к частичной мобилизации

Речь идет о тех отслуживших, у кого есть редкая специальности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Жителей Башкирии, демобилизовавшихся весной текущего года, могут призвать на службу по частичной мобилизации

Жителей Башкирии, демобилизовавшихся весной текущего года, могут призвать на службу по частичной мобилизации

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей Башкирии, демобилизовавшихся весной текущего года, могут призвать на службу по частичной мобилизации. Об этом 26 сентября на профильном брифинге сообщил военный комиссар республики Михаил Блажевич.

– Я могу сказать однозначно, что мы будем крайне осторожно относиться к тем ребятам, которые сейчас отслужили по призыву и осенью будут возвращаться домой. Мы, конечно же, не будем им сразу же в военкомате при постановке на учет вручать повестки. В зависимости от специальности – если уж какой-то редкий специалист – наверное, тех, кто уволился весной, можно будет призывать, – пояснил Блажевич.

Напомним, на том же брифинге военком рассказал, можно ли будет мобилизованным брать с собой телефоны, а также назвал города, в которые призывников отправят на учения.